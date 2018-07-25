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МЧС предупреждает о вероятности смерчей над Чёрным морем

Общество

В Краснодарском крае ожидается ухудшение погодных условий

МЧС предупреждает о вероятности смерчей над Чёрным морем
Иван Айвазовский. Буря. 1851

Краснодар, 25 июля 2018, 21:29 — REGNUM  На побережье Чёрного моря в ближайшие три дня ожидается ухудшение погодных условий и существует вероятность формирования смерчей. Об этом сообщили 25 июля в Южном региональном центре МЧС России.

По информации ведомства, в ближайшие часы с сохранением на последующие сутки 26 и 27 июля в Краснодарском крае местами ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 20−25 метров в секунду.

В течение этих дней существует опасность возникновение смерчей на участке побережья от Анапы до Магри.

Кроме этого, МЧС предупреждает о возможном повышении уровня воды до неблагоприятных отметок в малых реках и водотоках бассейна Кубани и в реках Адыгеи и Черноморского побережья от Геленджика до Магри.

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