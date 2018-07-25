В Свердловской области увековечат память о Вениамине Яковлеве

Екатеринбург, , 21:08 — REGNUM Память о советнике президента России, соавторе российской Конституции и «патриархе права» Вениамине Яковлеве будет увековечена в Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев попросил своих коллег подумать над этим вопросом, о чём и заявил в своём «Инстраграме».

Глава региона выразил родным и близким Яковлева соболезнования.

Напомним, Вениамин Яковлев будет похоронен в Екатеринбурге. Умер он 24 июля в 86 лет. Являлся почётным гражданином Свердловской области, а в 1970-х — 1980-х работал в Свердловске. Затем переехал в Москву. Был министром юстиции Советского Союза и главой Высшего Арбитражного Суда СССР, а затем РФ.

С 2005 года Яковлев был советником президента. Урал он посещал регулярно.

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