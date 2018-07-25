В Швейцарии из-за жары запрещают фейерверки

Берн, , 21:23 — REGNUM Власти Швейцарии запретили использование фейерверков из-за аномально жаркой и сухой погоды в стране, 25 июля передает агентство Associated Press.

Жителей и местные власти горной страны предупреждают об опасности лесных пожаров — как из-за салютов, так и в результате разведения костров.

С апреля по июль 2018 года в Швейцарии выпало рекордно низкое число осадков. В прошлый раз настолько сухие и жаркие весна и лето наблюдались в Швейцарии в 1921 году.

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