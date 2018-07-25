Среда, 25 Июля 2018 года
22:52:53 МСК

В Швейцарии из-за жары запрещают фейерверки

Общество

С апреля по июль 2018 года в Швейцарии выпало рекордно низкое число осадков

В Швейцарии из-за жары запрещают фейерверки
Clandestino
Жара

Берн, 25 июля 2018, 21:23 — REGNUM  Власти Швейцарии запретили использование фейерверков из-за аномально жаркой и сухой погоды в стране, 25 июля передает агентство Associated Press.

Жителей и местные власти горной страны предупреждают об опасности лесных пожаров — как из-за салютов, так и в результате разведения костров.

С апреля по июль 2018 года в Швейцарии выпало рекордно низкое число осадков. В прошлый раз настолько сухие и жаркие весна и лето наблюдались в Швейцарии в 1921 году.

Читайте также: Жара и загрязнение: Иль-де-Франс задыхается

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Жара, засуха
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить