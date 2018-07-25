Среда, 25 Июля 2018 года
21:31:33 МСК

В Узбекистане с должности ушел министр физической культуры и спорта

Общество

Временно исполняющим обязанности министра назначен первый заместитель главы ведомства

Ташкент, 25 июля 2018, 20:59 — REGNUM  Министр физической культуры и спорта Узбекистана Шоакром Исроилов ушел с занимаемой должности, сообщает 25 июля издание «Подробо.uz» со ссылкой на источник в правительстве.

Временно исполняющим обязанности министра назначен первый заместитель главы ведомства Ойбек Касымов. Исроилов возглавил министерство в феврале 2018 года. О причинах ухода не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня правительство Узбекистана подписало постановление, в рамках которого в республике планируется построить 28 спортивных объектов.

На реализацию проекта планируется выделить 432,8 млрд сумов (3,36 млрд рублей — по курсу на 6 июня) из фонда развития физкультуры и спорта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане до конца 2019 года построят 28 спортивных объектов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Узбекистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить