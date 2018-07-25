Советник президента Вениамин Яковлев будет похоронен в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 20:41 — REGNUM Похороны советника президента России и одного из авторов Конституции страны Вениамина Яковлева пройдут в Екатеринбурге. Об этом журналистам сообщили в уральском полпредстве.

Прощание и похороны пройдут в пятницу, 27 июля.

Напомним, Яковлев скончался 24 июля в Москве. Ему было 86 лет. Родился он в курганском городе Петухово. А Екатеринбургу — тогда Свердловску — отдал многие годы своей жизни. Здесь он окончил Свердловский юридический институт и много лет работал в этом вузе.

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