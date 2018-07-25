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Генпрокуратура Узбекистана проверит все музеи республики

Общество

16 июля в Каракалпакстане была повреждена картина Александра Шевченко «Баба с ведрами»

Ташкент, 25 июля 2018, 20:54 — REGNUM  Генеральная прокуратура и министерство культуры Узбекистана подписали меморандум, в рамках которого во всех музеях страны пройдут проверки, сообщает 25 июля издание «Подробно.uz» со ссылкой на министра культуры республики Бахтиёра Сайфуллаева.

По его словам, в проверке примут участие как представители прокуратуры, так и специалисты из министерства культуры, которые проведут инвентаризацию музеев.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля в государственном музее искусств Каракалпакстана имени Савицкого произошло самопроизвольное срабатывание системы пожаротушения, в результате чего пострадала картина русского авангардиста Александра Шевченко «Баба с ведрами».

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Развитие музеев
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