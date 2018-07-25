Эхо гибели Дениса Тена: откуп воров — часть культурного кода Казахстана?

Алма-Ата, Казахстан, , 20:35 — REGNUM В убийстве бронзового чемпиона сочинской Олимпиады Дениса Тена подозреваются два молодых человека, неоднократно попадавшие в поле зрения полиции, но оказывавшиеся на свободе из-за «примирения сторон». Казахстанский сегмент социальных сетей после смерти блестящего фигуриста от рук автоворов, которых спортсмен застал при попытке украсть зеркала с его машины, наводнили рассказы о личном негативном опыте взаимодействия с казахстанской полицией.

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По мнению казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, правоохранительная система Казахстана в конкурентной борьбе победила организованную преступность и заняла ее место. О проблемах с охраной правопорядка в стране он рассказал в интервью изданию 365info.kz.

«Во многом нынешняя ситуация была предопределена — и ведомственные противоречия, и коррупция, и сращивание силовиков (и не только) с криминалом. Все это последствия исторического развития со своими традициями: непотизмом, неформальным решением вопросов и так далее.

Можно даже назвать это частью культурного кода. Например, такая традиция из прошлого, как барымта (захват чужого скота, чужой собственности за неуплаченный долг, — ИА REGNUM ) с последующей откочевкой. Речь фактически о грабеже, но ни в одном учебнике, ни в одной книге это слово так не переводилось. То есть нигде самому термину «барымта» не придается негативный отрицательный смысл. А сегодня примерно то же самое делают наши беглые олигархи. И не только беглые. Деньги выкачиваются отсюда и увозятся подальше», — напоминает политолог.

Имеет некоторые исторические корни и традиция «откупа» преступника: было такое понятие как «құн» — выкуп за убийство. В традиционном законодательстве за каждое преступление виновный должен был отдать определенное число баранов и лошадей.

При этом политолог отмечает такую тенденцию: с начала «нулевых» участились сообщения об арестах силовиков. Не только за взятки. Работники спецслужб обвинялись в совершении заказных убийств, таможенники — в контрабанде. То есть их обвиняли в совершении преступлений в тех сферах, где они должны были эти преступления раскрывать. При этом из криминальных новостей практически пропали сводки об арестах и задержаниях представителей «классической преступности».

«Какое-то время назад силовики «занимались перекрестным опылением», то есть наживались на всем, что подвернулось под руку. Но после «войн структур» в конце прошлого десятилетия сферы распределили по ведомствам и полномочия закрепили. Если раньше кто-то и «хапнул», конкурирующая контора вполне могла его за это и посадить. Теперь же жесткое распределение — каждый занимается своим «огородом» и не лезет в чужой. Как итог, все громкие аресты имеют только политическую подоплеку», — утверждает Ашимбаев.

По мнению политолога, кадровыми перестановками проблему не решить. У нового поколения тоже сформировался соответствующий менталитет, традиции и взгляды на жизнь. И болезни силовых структур тесно связаны с проблемами самого общества — всегда есть масса неформальных способов обхода требований закона. Либерализация законодательства сыграла на руку преступному миру. Но и ужесточение не даст результата, так как неизбежно вызовет еще один всплеск коррупции, считает Ашимбаев. Огромное количество возбужденных дел уже сейчас не доходит до суда.

«Сегодня у нас появился огромный слой неприкосновенных. Сначала речь шла об одном-двух, потом об их помощниках, родственниках, свите и так далее. В итоге теперь это огромная прослойка, которая стоит над законом и обществом и может позволить себе все. Сейчас хотят не бороться с преступниками, а встроиться в пищевую цепочку», — отмечает Ашимбаев.

Перевод силовиков из одного региона страны в другой, создание новых спецорганов в этой ситуации даст лишь кратковременный эффект, считает политолог. По его мнению, в полицию в Казахстане идут для того, чтобы зарабатывать, а не бороться с преступностью. И отставка министра, к которой призывают в социальных сетях, не поможет тоже. К тому же в стране уже научились управлять этим сегментом общественного мнения через лояльных блогеров.

Напомним, 19 июля олимпийский чемпион Денис Тен скончался в больнице в Алма-Ате. На 25-летнего спортсмена днем в самом центре Алма-Аты напали с ножом автоворы, покусившиеся на зеркала его автомобиля. В результате фигурист потерял около трех литров крови. Посмертный диагноз гласил: множественные колото-резаные раны верхней части правого бедра и ягодичной области, множественные ссадины лица, верхних конечностей, областей обоих коленных суставов, геморрагический шок, клиническая смерть.

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Рашид Жакупов 24 июля сообщил, что сотрудники МВД уже направлены в Алма-Ату, чтобы оказать «практическую и методическую помощь» местному департаменту внутренних дел в борьбе с кражами.

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