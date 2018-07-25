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На Урале директор фирмы незаконно выплатил себе 18 млн рублей

Общество

И присвоил часть имущества организации, отмечают в прокуратуре

На Урале директор фирмы незаконно выплатил себе 18 млн рублей
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Магнитогорск, Челябинская область, 25 июля 2018, 20:15 — REGNUM  В челябинском Магнитогорске под суд отдан бывший директор местного образовательного центра. Ему вменяют присвоение имущества, а также злоупотребление полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Организацию он возглавлял в 2011—2017 годах. И, по данным следствия, включал свою фамилию в приказы о выплате работникам премий. Так он получил около 18 млн рублей. Плюс к этому в нарушение закона он списал с баланса мобильный телефон стоимостью около 26 тыс. рублей и передал его своему сыну.

Вдобавок к этому ему вменяют создание фирмы с одинаковым названием. Слушатели курсов, в количестве более 70 человек, заключили договор с этой фирмой, а фактически обучились в другой. Таким образом фирма-оригинал недополучила около 670 тыс. рублей.

В ходе следствия обвиняемый возместил фирме около 6 млн рублей. Также на сумму более 30,5 млн рублей арестовано его имущество. Обвиняемый ждёт суда. Дело рассмотрит Ленинский райсуд Магнитогорска.

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