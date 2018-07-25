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Эхо ЧП в Североуральске: прокуратура требует альтернативных источников воды

Общество

Это позволит не допустить обезвоживания городов в случае подобных ЧП

Эхо ЧП в Североуральске: прокуратура требует альтернативных источников воды
Фонтан с пьющим мальчиком

Екатеринбург, 25 июля 2018, 19:52 — REGNUM  Прокуратура предлагает чиновникам создавать в муниципалитетах альтернативные источники питьевого водоснабжения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловской прокуратуре.

Это позволит не допустить ситуаций, подобных ЧП в Североуральске, когда из-за аварии на водозаборе целый город больше недели оставался без питьевой водопроводной воды. Такая мера — не единственная в подготовленном прокуратурой перечне. Письмо с рекомендациями доведут до свердловских чиновников.

Напомним, днём 16 июля в русле реки Калья недалеко от Североуральска возник провал. Его устранили 19 июля. А затем вплоть до 24-го приводили в соответствие водопроводную воду. Пить её было нельзя.

Всё это время гражданам раздавали привозную воду: в бутылках и из цистерн. Причём в первое время этот процесс оказался не организован. Поставки воды наладили лишь позднее.

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Кризис с доступностью питьевой воды в Североуральске
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