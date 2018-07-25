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Полиция остановила битву мигрантов в Боснии

Общество

Причина столкновений пока неизвестна

Сараево, 25 июля 2018, 19:49 — REGNUM  Полиция смогла остановить столкновение мигрантов в палаточном лагере на окраине города Велика-Кладуша на северо-западе Боснии и Герцеговины, 25 июля передает агентство Associated Press.

По сообщению стражей порядка, в битве участвовало не менее 50 беженцев. Несколько человек получили травмы, погибших и тяжело раненых нет. Причина столкновений пока неизвестна.

В настоящий момент в лагерях беженцев Боснии находятся тысячи мигрантов, которые «застряли» по пути во Францию, Германию и Великобританию.

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