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Глава СКР взял на контроль дело о гибели школьницы в Прикамье от истощения

Общество

Возбуждены уголовные дела

Москва, 25 июля 2018, 19:31 — REGNUM  Расследование обстоятельств гибели в пермском Краснокамске 14-летней школьницы поставлено на контроль в центральном аппарате СКР. Возбуждено два уголовных дела, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Дела на контроль поставил глава СКР Александр Бастрыкин. Дела заведены по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности») и части 2 статьи 293 («Халатность»).

Напомним, трагедия произошла 16 июля. Девочка умерла от истощения. Мать ребёнка увидела, что дочь без сознания, и вызвала скорую помощь. Врачи констатировали смерть.

Следствие полагает, что органы профилактики не приняли вовремя мер по отобранию девочки из семьи. А мать ребёнка заявила, что якобы дочь сама отказывалась от еды, чтобы соблюсти фигуру. Правда, соседи показали следствию, что ребёнок просил еды, но получал отказы.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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