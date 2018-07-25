Брянский суд арестовал полицейских, обвиняемых в избиении задержанного

Брянск, , 19:23 — REGNUM В Брянске суд заключил под стражу сотрудников полиции, которые обвиняются в избиении мужчины. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области.

«По ходатайству следователя в отношении каждого обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении двух сотрудников полиции УМВД России по Брянской области возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий. Следствие считает, что 16 июля полицейские избили задержанного в служебном кабинете. Мужчина получил удары по телу, ногам и голове. В результате у него был разрыв селезенки. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему сделали операцию. Сейчас он уже выписан.

Ранее в УМВД России по Брянской области сообщили, что проходит служебная проверка, решается вопрос об увольнении обвиняемых полицейских. Наказаны должны быть и непосредственные начальники полицейских.

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