Бизнес-омбудсмен надеется, что клетки для подсудимых отменят до конца года

Москва, , 20:21 — REGNUM В аппарате бизнес-омбудсмена России надеются, что до конца 2018 года в Совфеде РФ примут закон об отмене «клеток» для подсудимых в судах. Ранее о поддержке инициативы заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

«Валентина Ивановна Матвиенко в очередной раз высказалась в поддержку нашей инициативы. На сей раз — за отмену клеток для подсудимых в судах. Председатель Совфеда считает, что «держать в «клетке» людей, не обвиненных ни в чем, — это негуманно, недостойно», и можно сделать, как в европейских странах: чтобы подсудимый сидел рядом со своим адвокатом за столом, в человеческих условиях. Ну тут, собственно, и добавить нечего. Матвиенко считает, что проблему надо решить до конца года. Посмотрим», — заявил корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.

Напомним, выступая на пленарном заседании, Валентина Матвиенко потребовала убрать клетки для преступников из залов судебных заседаний, поручив проработать данный вопрос Комитету по конституционному законодательству и государственному строительству. В настоящий момент подготовленный сенаторами законопроект находится в стадии согласования.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о ликвидации тюрем правительство РФ внесло в Госдуму в июне 2018 года.

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