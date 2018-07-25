Сотрудника брянской колонии арестовали после смерти заключенного

Брянск, , 19:20 — REGNUM В Брянской области заключен под стражу бывший сотрудник исправительной колонии, которого подозревают в пытках и убийстве осужденного. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области.

По версии следствия, 22 июля около 20:20 заместитель дежурного помощника начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, применяя насилие и используя специальные средства, связал осужденного и перевязал тканью его лицо. В итоге осужденный скончался от удушья.

В отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, с причинением тяжких последствий, а также об убийстве.

По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, подозреваемого уже уволили из органов уголовно-исполнительной системы.

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