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Сотрудника брянской колонии арестовали после смерти заключенного

Общество

Ранее появилась информация об увольнении подозреваемого

Брянск, 25 июля 2018, 19:20 — REGNUM  В Брянской области заключен под стражу бывший сотрудник исправительной колонии, которого подозревают в пытках и убийстве осужденного. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области.

По версии следствия, 22 июля около 20:20 заместитель дежурного помощника начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, применяя насилие и используя специальные средства, связал осужденного и перевязал тканью его лицо. В итоге осужденный скончался от удушья.

В отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, с причинением тяжких последствий, а также об убийстве.

По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, подозреваемого уже уволили из органов уголовно-исполнительной системы.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудника брянской колонии, подозреваемого в смерти заключенного, уволили

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