Среда, 25 Июля 2018 года
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В свердловском Североуральске снова открылись детские сады

Общество

Авария полностью ликвидирована

В свердловском Североуральске снова открылись детские сады
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Вода из-под крана

Североуральск, Свердловская область, 25 июля 2018, 19:09 — REGNUM  В свердловском городе Североуральске снова открылись детские сады. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили горожане.

Ранее, 24 июля, Роспотребнадзор выдал заключение о том, что водопроводную воду снова можно пить. Правда, перед этим её необходимо отстаивать и кипятить.

Таким образом, авария полностью устранена.

Напомним, днём 16 июля в русле реки Калья возле водозабора возник провал. Грязь попала в горводопровод. По этой причине пить воду стало нельзя.

Авария в русле была устранена вечером 19 июля. Но после этого потребовалось несколько дней, чтобы вода в водопроводе пришла в норму.

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