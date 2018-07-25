В свердловском Североуральске снова открылись детские сады

Североуральск, Свердловская область, , 19:09 — REGNUM В свердловском городе Североуральске снова открылись детские сады. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили горожане.

Ранее, 24 июля, Роспотребнадзор выдал заключение о том, что водопроводную воду снова можно пить. Правда, перед этим её необходимо отстаивать и кипятить.

Таким образом, авария полностью устранена.

Напомним, днём 16 июля в русле реки Калья возле водозабора возник провал. Грязь попала в горводопровод. По этой причине пить воду стало нельзя.

Авария в русле была устранена вечером 19 июля. Но после этого потребовалось несколько дней, чтобы вода в водопроводе пришла в норму.