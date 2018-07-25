Общественность Алма-Аты просит организовать ночные патрули Нацгвардии

Алма-Ата, Казахстан, , 19:06 — REGNUM Общественный совет Алма-Аты призвал МВД организовать патрули Национальной гвардии по ночам, сообщает 25 июля издание BNews со ссылкой на председателя Красного полумесяца республики Рустема Мустафина.

Член общественного совета Алма-Аты, политолог Марат Шибутов добавил, что подразделения Нацгвардии обладают высокой эффективностью. В настоящее время патрулирование улиц происходит в дневное и вечернее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Алма-Ате был убит известный казахстанский фигурист Денис Тен. Это происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Общественный совет города призвал главу МВД Казахстана Калмуханбета Касымова и ДВД Алма-Аты Серика Кудебаева уйти в отставку. Во многих городах республики активисты планируют провести митинги с призывом реформы системы МВД.

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