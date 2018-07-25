Среда, 25 Июля 2018 года
19:57:08 МСК

В ходе рейда «Мигрант» в Алма-Ате наказаны 133 иностранца

Общество

Оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант» приходит в Алма-Ате с 24 по 30 июля

В ходе рейда «Мигрант» в Алма-Ате наказаны 133 иностранца
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мигранты

Алма-Ата, Казахстан, 25 июля 2018, 18:52 — REGNUM  В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» полиция Алма-Аты привлекла к административной ответственности 133 иностранных гражданина, нарушивших правила пребывания иностранцев, сообщает 25 июля издание BNews со ссылкой на департамент внутренних дел города.

В ведомстве отметили, что целью оперативно-профилактического мероприятия является оздоровление криминогенной ситуации в городе. Подобные мероприятия проходят в Алма-Ате с 24 по 30 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году к административной ответственности в Казахстане были привлечены 110 тыс. иностранных граждан, 10 тыс. были выдворены за пределы республики и 30 тыс. был сокращён срок пребывания в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Около 10 тыс. незаконных мигрантов было выдворено из Казахстана в 2017 году

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить