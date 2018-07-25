В ходе рейда «Мигрант» в Алма-Ате наказаны 133 иностранца

Алма-Ата, Казахстан, , 18:52 — REGNUM В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» полиция Алма-Аты привлекла к административной ответственности 133 иностранных гражданина, нарушивших правила пребывания иностранцев, сообщает 25 июля издание BNews со ссылкой на департамент внутренних дел города.

В ведомстве отметили, что целью оперативно-профилактического мероприятия является оздоровление криминогенной ситуации в городе. Подобные мероприятия проходят в Алма-Ате с 24 по 30 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году к административной ответственности в Казахстане были привлечены 110 тыс. иностранных граждан, 10 тыс. были выдворены за пределы республики и 30 тыс. был сокращён срок пребывания в стране.

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