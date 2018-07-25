В Узбекистане планируют построить 200-метровый небоскреб

Ташкент, , 18:07 — REGNUM Узбекская компания Murad Buildings построит в центре Ташкента первый в Узбекистане 45-этажный небоскреб высотой 200 м, сообщает 25 июля международный деловой центр Tashkent City на своей странице в Facebook.

Планируется, что в здании расположится гостиница, бизнес-центр, магазины, ресторан, а также зоны для спорта и отдыха. Для реализации проекта привлечены международные специалисты в сфере устойчивости зданий. Конструкцию первого в республике небоскреба разработает японская компания Nihon Sekkei.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил строительство в Ташкенте делового центра Olmazor city. Общая площадь объекта составит 24 га. Ранее в столице республики приступили к строительству делового центра Tashkent City.

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