Среда, 25 Июля 2018 года
18:13:26 МСК

Избивал детей: в Челябинске осуждён экс-воспитатель приюта

Общество

На исправительные работы

Челябинск, 25 июля 2018, 17:56 — REGNUM  В Челябинске Советский районный суд огласил приговор бывшему воспитателю одного из местных приютов. Гражданин признан виновным в жестоком обращении с детьми-сиротами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Дело рассматривал мировой суд. Официально гражданина обвинили по статье 156 УК России, в ненадлежащем исполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Осенью 2016 года с целью пресечения конфликта между подопечными он схватил девочку семи лет за руку. Ребёнок упал на пол, испытав сильную боль. А в ноябре 2016-го он попался на том, что силой пытался прервать разговор подростка 12 лет по телефону. Мальчик упал с кровати и ударился головой о тумбочку.

Ещё один эпизод связан с девятилетним мальчиком. Суд установил, что гражданин хотел наказать его за то, что он не вовремя сдал грязные вещи. Мерой воздействия стали удары кулаком по голове мальчика и обязанность чистить туалеты.

В итоге воспитатель-истязатель попал под суд. Ему дали два года исправительных работ. В законную силу приговор пока не вступил.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить