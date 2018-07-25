Избивал детей: в Челябинске осуждён экс-воспитатель приюта

Челябинск, , 17:56 — REGNUM В Челябинске Советский районный суд огласил приговор бывшему воспитателю одного из местных приютов. Гражданин признан виновным в жестоком обращении с детьми-сиротами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Дело рассматривал мировой суд. Официально гражданина обвинили по статье 156 УК России, в ненадлежащем исполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Осенью 2016 года с целью пресечения конфликта между подопечными он схватил девочку семи лет за руку. Ребёнок упал на пол, испытав сильную боль. А в ноябре 2016-го он попался на том, что силой пытался прервать разговор подростка 12 лет по телефону. Мальчик упал с кровати и ударился головой о тумбочку.

Ещё один эпизод связан с девятилетним мальчиком. Суд установил, что гражданин хотел наказать его за то, что он не вовремя сдал грязные вещи. Мерой воздействия стали удары кулаком по голове мальчика и обязанность чистить туалеты.

В итоге воспитатель-истязатель попал под суд. Ему дали два года исправительных работ. В законную силу приговор пока не вступил.