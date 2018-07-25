«Выбивать» долги за электричество у душанбинцев будет милиция

Душанбе, , 17:43 — REGNUM К устранению задолженностей за потребленную электроэнергию в Душанбе будут привлечены правоохранительные органы. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на пресс-службу мэрии таджикской столицы.

Отмечается, что такую задачу перед городскими службами столичный градоначальник Рустам Эмомали поставил перед городскими службами на совещании, которое состоялось вчера, 24 июля, после того, как узнал, сколько душанбинцы задолжали за электричество.

«Данное поручение исходило после того, как мэр узнал, что задолженность населения, организаций и предприятий по оплате потребленной электроэнергии в Душанбе за первое полугодие текущего года составляет 21 млн сомони (более 140 млн рублей)», — отметили в пресс-службе мэрии, при этом не сообщив, как именно будут задействованы правоохранительные органы.