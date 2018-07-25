Между Ташкентом и Кызыл-Ордой запустят новый рейсовый автобус

Ташкент, , 17:48 — REGNUM Казахстан и Узбекистан запустят новый международный автобусный рейс по маршруту Ташкент — Кызыл-Орда — Ташкент, сообщает 25 июля издание Kun. uz со ссылкой на «Узавтотранс».

Протяженность маршрута составит 583 км, а время в пути — 10 часов 30 минут. Автобус будет пересекать границу с узбекской стороны через КПП «Гишт куприк», с казахстанской стороны через «Жибек Жолы».

Как сообщало ИА REGNUM, международный автобусный рейс Алма-Ата — Ташкент впервые с распада СССР был запущен 12 апреля 2018 года. Первый же рейс был остановлен на незаконном блокпосте рядом с автовокзалом «Уш-коныр». В мае по данному факту прокуратура возбудила уголовное дело.

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