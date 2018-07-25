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Президент Узбекистана: «журналисты стали говорить правду»

Общество

Глава государства отметил особую роль журналистов при изменении мировоззрения

Президент Узбекистана: «журналисты стали говорить правду»
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Ташкент, 25 июля 2018, 17:40 — REGNUM  В настоящее время журналисты в Узбекистане стали говорить правду, показывая проблемы в стране, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев в фильме «Господин президент», опубликованном 24 июля на официальной странице главы государства в Facebook.

«Роль журналистики очень большая при изменении мировоззрения и доведения правдивой информации до граждан», — добавил Мирзиёев.

Он напомнил, что для повышения профессионального уровня работников СМИ в Узбекистане был открыт университет журналистики.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня Шавкат Мирзиёевпоздравил работников СМИ с профессиональным праздником и приветствовал создание в Узбекистане атмосферы гласности, объективного анализа и критики в публикациях и телепередачах.

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