Кадыров: Чеченец, который не хочет учить родной язык — не чеченец

Грозный, , 17:11 — REGNUM Принятый Госдумой закон о национальных языках не чинит никаких препятствий тем, кто хочет изучать родные языки, или наоборот, не желает знать их. Силой изучать язык своих предков никто не заставит, однако теперь сразу станет ясно, кто является истинным патриотом, чеченцем, а кто нет. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя принятие Государственной думой 25 июля в третьем чтении закона об изучении родных языков.

По словам Кадырова, «чеченец, который не хочет учить родной язык, где бы он ни находился, не чеченец», и власти региона предпримут все меры, чтобы чеченский язык сохранился, в том числе во всех чеченских диаспорах в Европе, на Ближнем Востоке и в других регионах.

Лично для себя, как отметил глава республики, он «считал бы самым большим и несмываемым позором», если бы его дети отказались от языка, на котором говорили их деды и прадеды.

«Нельзя считать чеченцем того, кто завтра придёт в школу с заявлением об отказе от языка Кунта-Хаджи Кишиева, Ташу-Хаджи Саясановского, Абузара Айдамирова, Ахмада Сулейманова», — написал Кадыров на своей странице в соцсети.

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