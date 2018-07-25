В СПЧ не поступало жалоб из брянской колонии, где погиб заключенный

Москва, , 16:50 — REGNUM Совет по правам человека при президенте России будет следить за ситуацией в Брянске, где в июле в колонии № 6 погиб заключенный. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель совета Михаил Федотов.

«Конечно, мы следим за ситуацией. Но в первую очередь мы надеемся на тех членов ОНК, прокуратуру и следственные органы», — сказал Михаил Федотов.

Кроме того, глава СПЧ отметил, что в последние годы жалоб из Брянска на содержание и обращение в колониях не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заключенный погиб в колонии № 6 в Брянской области 22 июля. По факту возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудником колонии. Следователи считают, что сотрудник связал заключенного, закрыл ему лицо тканью, из-за чего осужденный задохнулся. Отметим, что 25 июля в Брянске также было возбуждено аналогичное уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые обвиняются в избиении задержанного. Пострадавший получил разрыв селезенки.

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