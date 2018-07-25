Мэрия Ярославля: для опасений по срыву ремонта дорог нет оснований

Ярославль, , 16:35 — REGNUM В мэрии Ярославля прокомментировали опасения представителей общественного движения «Дороги Ярославля» по поводу возможного срыва сроков окончания работ по проекту «Безопасные и качественные дороги», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, мэр города Владимир Слепцов опубликовал на своей странице в социальной сети графики, согласно которым работы по БКД в Ярославле достигли 50%. Общественники усомнились в этом и назвали процент явно завышенным.

«Ремонт дорог — это не только сама асфальтировка проезжей части, но и фрезерование старого дорожного полотна, геодезические работы, демонтаж и монтаж бордюрного камня, обустройство газонов и тротуаров. Из общей динамики всех этих видов работ и составляется средний итоговый процент выполнения. Конечно, визуально может показаться, что сделано немного, асфальтировка для нас — это всегда основной показатель, потому что он наиболее нагляден. Но вся эта работа состоит из нескольких этапов. Мы же не можем положить асфальт без подготовки основания. У каждого подрядчика есть своя логистика и график, которому они следуют. Все объекты необходимо сдавать в комплексе. Это значит, что нужно обращать внимание не только на улично-дорожную сеть, тротуары и опоры освещения, но и на территории, которые прилегают к близлежащим многоквартирным домам (заезды, газоны, территории для контейнерных площадок)», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь мэра Ярославля Оксана Камбович.

По ее словам, работы на объектах ведутся строго по графику, и никаких опасений по срывам на сегодняшний день нет.

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