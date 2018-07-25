PrayforDemi: соцсети о госпитализации Деми Ловато

Лос-Анджелес, США, , 17:39 — REGNUM В Лос-Анджелесе экстренно госпитализировали американскую поп-певицу Деми Ловато с подозрением на передозировку наркотиками. Эта новость шокировала поклонников исполнительницы. В социальных сетях они пишут слова поддержки и надеются на скорое выздоровление певицы.

Пользователи признаются, что очень расстроены, и оставляют хэштеги #PrayforDemi (молимся за Деми). Некоторые из них отмечают, что уже давно не слушают песни исполнительницы, однако раньше она была кумиром для многих.

«Очень расстроена случившимся и даже не знаю, как описать свои эмоции. Потому что музыка Деми помогала мне в тяжёлые времена и её история борьбы с депрессией и зависимостью вдохновляла меня долгое время. Надеюсь, что ей скоро станет лучше», — пишет Виви.

В соцсетях вспоминают, что Деми Ловато долго боролась с депрессией и была примером сильного человека для многих. Сейчас же всё, от чего она пыталась избавиться, вновь вернулось в её жизнь. Тем не менее поклонники певицы верят, что она вновь сможет справиться с трудностями.

«На примере Деми можно увидеть, как издевательства в школе могут сломать человеку всю его жизнь. Всю свою жизнь она проводит в реабилитационных центрах, потому что травмы не отпускают», — отмечает Poro.

«Я верю, что она вновь выйдет победителем из этой войны с самой собой. Она всегда показывала мне, как можно быть сильным. И она была сильной слишком долго», — отмечает Спайсик.

Однако не все пользователи высказывают поддержку в адрес певицы. Некоторые из них отмечают, что Ловато сама виновата в случившемся и заслужила такой исход. При этом они подчеркивают, что немедийные личности, оказавшиеся в такой же ситуации, обычно сталкиваются лишь с критикой.

Подобные высказывания становятся поводом для споров. Поклонники Деми Ловато встают на защиту певицы и утверждают, что она не заслуживает такой агрессии.

«Если наркоманам, алкоголикам, психически больным людям каждый день говорить, что они виноваты, сами расхлёбывают, что они ненормальные и должны умереть, меньше больных не станет. Это не мотивация. Замените слово «ненавижу» на «люблю». Я люблю тебя и готов помочь», — пишет Фандомный Утюг.

Напомним, 24 июля Деми Ловато обнаружили без сознания в собственном доме. Её госпитализировали с подозрением на передозировку наркотиками. Впоследствии представители певицы рассказали, что она пришла в себя и находится в окружении близких. Семья Ловато поблагодарила всех поклонников за поддержку, а также попросила не спекулировать на тему причин ее госпитализации, отметив, что первоначальные сообщения в прессе были некорректными.

Между тем Деми Ловато не скрывала, что ранее страдала от наркотической зависимости. В марте она написала в своем Instagram, что уже шесть лет находится в завязке. Однако в конце июня Ловато выпустила новый трек Sober, в котором намекнула, что снова начала принимать наркотики.

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