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В Петербурге недорого продают Mercedes Боярского

Общество

Как утверждает продавец, первым владельцем был консул Японии

В Петербурге недорого продают Mercedes Боярского
Иллюстрация: Kremlin.ru
Михаил Боярский

Санкт-Петербург, 25 июля 2018, 16:17 — REGNUM  Частный продавец в Петербурге выставил на продажу Mercedes-Benz S-класса 1986 года выпуска. Автор объявления на сервисе «Юла Авто» утверждает, что эта машина ранее принадлежала актеру Михаилу Боярскому, о чем свидетельствует запись в ПТС.

Заднеприводный седан на «механике» с пробегом в 270 тыс. км предлагается по цене в 400 тыс. рублей, что соответствует стоимости подержанной бюджетной иномарки.

Как утверждает автор объявления, у автомобиля было всего три владельца, в том числе исполнитель роли Д'Артаньяна во всенародно любимом фильме и консул Японии, который «заказывал эту машину по спецзаказу в конце 80-х».

Как сообщалось, компания Mercedes отзывает в России 362 автомобиля С-класса и Е-класса из-за проблем с креплениями спинок передних сидений.

Также напомним, что скандально известная нарушительница правил дорожного движения Мара Багдасарян решила продать свой трёхлетний автомобиль Mercedes-Benz S-класса 2015 года выпуска за 7,5 млн рублей.

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