В Дагестане возбуждено первое дело о хищении земель детских лагерей отдыха

Махачкала, , 16:11 — REGNUM В Дагестане за передачу земель, принадлежащих детскому лагерю отдыха, в руки посторонним лицам, попал под уголовное преследование чиновник. Незаконное выделение земельных участков под строительство на побережье Каспийского моря было выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану.

Как установлено, несколько лет назад главный архитектор администрации Карабудахкентского района выдал двум частным лицам разрешение на строительство объектов на земельных участках, принадлежащих детскому лагерю «Надежда» Министерства образования и науки РД.

В 2011 году этот же чиновник разрешил ввод незаконно построенных на этих участках строений в эксплуатацию. В результате земельные участки были незаконно изъяты из пользования детского лагеря.

По факту незаконных действий в отношении начальника отдела архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабудахкентского района возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, ход расследования которого взят на контроль прокуратурой Дагестана.

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Напомним, ранее заместитель председателя правительства Дагестана — министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова сообщила главе региона Владимиру Васильеву, что у детских оздоровительных лагерей республики изъято незаконно более 7,5 гектара земель. В результате власти не смогли предоставить возможность отдохнуть летом 2018 года около трем тысячам детей.

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