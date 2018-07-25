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В Ярославле суд не стал арестовывать заместителя начальника ИК-1

Общество

А его подчиненные взяты под стражу

В Ярославле суд не стал арестовывать заместителя начальника ИК-1
Иллюстрация: Pixabay.com
Суд вынес решение

Ярославль, 25 июля 2018, 15:59 — REGNUM  Заволжский суд Ярославля постановил продлить срок задержания заместителю начальника исправительной колонии № 1 Ивану Калашникову на 72 часа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном суде.

25 июля в Ярославле выбирали меру пресечения для шести фигурантов дела о пытках в ярославской колонии №1.

Трое сотрудников колонии — Сергей Ефремов, Максим Яблоков и Сергей Драчев — признали свою причастность к преступлению и Заволжский районный суд Ярославля постановил поместить их под стражу на 2 месяца.

Позже такая же мера пресечения была избрана для не признавших свою причастность к пыткам Игорю Богданову и Алексею Бровкину. Заместителю начальника исправительной колонии № 1 Ивану Калашникову суд продлил срок задержания на 72 часа, чтобы следствие представило более убедительные доказательства соучастия офицера в преступлении.

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