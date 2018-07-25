В Узбекистане предложили принудить к лечению венерических больных

Ташкент, , 16:00 — REGNUM Члены комитета по вопросам здравоохранения нижней палаты парламента Узбекистана предложили ввести в республике принудительное лечение венерических заболеваний, сообщает 25 июля издание «Подробно.uz».

Депутаты отметили, что указанная группа заболеваний несет высокую социальную опасность, поэтому необходимо разработать и принять закон «О профилактике и лечении венерических заболеваний».

Напомним, в июле в Узбекистане была принята программа по противодействию распространению ВИЧ-инфекции на 2018−2022 годы стоимостью $50 млн. Соответствующее постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

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