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Суд Папуа-Новой Гвинеи приговорил к смерти охотников на ведьм и колдунов

Общество

Вера в колдовство не является основанием для смягчения наказания за убийство людей, заявил судья

Маданг, Папуа — Новая Гвинея, 25 июля 2018, 15:43 — REGNUM  Восемь жителей Папуа-Новой Гвинеи приговорены в Маданге к смертной казни за охоту на колдунов, пишет местное издание The National 25 июля.

Еще 88 человек получили приговор в виде пожизненного тюремного заключения. Среди осужденных было около 200 жителей деревни, расположенной на северо-востоке государства. В апреле 2014 года они убили семь человек в деревне Сакико, заподозрив их в колдовстве. Среди погибших были два ребенка трех и пяти лет.

Судья Давид Каннингс заявил, что жители деревень обеспокоены числом убийств, совершенных в контексте охоты на колдунов. Он подчеркнул, что вера в колдовство не является основанием для смягчения наказания.

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