Дело о 84 млн рублей: экс-директор пермской свинофермы ушла от наказания

Краснокамск, Пермский край, , 15:25 — REGNUM В Пермском крае Краснокамский суд вынес приговор экс-директору ФГУП «Пермский свинокомплекс». Женщина признана виновной в злоупотреблении полномочиями, сообщают информресурсы.

Бывшему топ-менеджеру назначено наказание в виде трёх лет колонии-поселения. Однако женщина не будет отбывать срок в местах лишения свободы, поскольку истёк срок давности с момента совершения преступления.

Но в пользу свинокомплекса бывшая директор обязана выплатить 84 млн рублей. Именно в такую сумму вылился ущерб, который экс-руководитель нанесла своими действиями.

По данным силовиков, женщину уличили в махинациях с векселями. Чтобы погасить долг свинофермы, которая тогда находилась в государственной собственности, бывший директор передала одной из частных компаний ценные бумаги на сумму, значительно превышающую сумму задолженности. При этом свои действия экс-директор не согласовала с Росимуществом. В результате ряда сделок долг был переуступлен иностранной фирме, находящейся в оффшоре. Впоследствии компания через суд взыскала с пермского свинокомплекса более 535 млн рублей долга.