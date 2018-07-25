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Дело о 84 млн рублей: экс-директор пермской свинофермы ушла от наказания

Общество

Суд приговорил бывшего топ-менеджера ФГУП «Пермский свинокомплекс» к трём годам лишения свободы, но за сроком давности экс-директор отбывать это наказание не будет

Дело о 84 млн рублей: экс-директор пермской свинофермы ушла от наказания
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Сухим из воды

Краснокамск, Пермский край, 25 июля 2018, 15:25 — REGNUM  В Пермском крае Краснокамский суд вынес приговор экс-директору ФГУП «Пермский свинокомплекс». Женщина признана виновной в злоупотреблении полномочиями, сообщают информресурсы.

Бывшему топ-менеджеру назначено наказание в виде трёх лет колонии-поселения. Однако женщина не будет отбывать срок в местах лишения свободы, поскольку истёк срок давности с момента совершения преступления.

Но в пользу свинокомплекса бывшая директор обязана выплатить 84 млн рублей. Именно в такую сумму вылился ущерб, который экс-руководитель нанесла своими действиями.

По данным силовиков, женщину уличили в махинациях с векселями. Чтобы погасить долг свинофермы, которая тогда находилась в государственной собственности, бывший директор передала одной из частных компаний ценные бумаги на сумму, значительно превышающую сумму задолженности. При этом свои действия экс-директор не согласовала с Росимуществом. В результате ряда сделок долг был переуступлен иностранной фирме, находящейся в оффшоре. Впоследствии компания через суд взыскала с пермского свинокомплекса более 535 млн рублей долга.

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