Мощи адмирала Федора Ушакова доставлены в Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, , 15:18 — REGNUM На петербургский аэродром «Пушкин» прибыл самолет с мощами православного святого, флотоводца Федора Ушакова. Мощи доставят в Кронштадт ко Дню Военно-морского флота, сообщает 25 июля департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Мощи адмирала Ушакова доставлены из Санаксарского монастыря в Мордовии. Их перевезут на Петровскую пристань Кронштадта, затем на катере провезут вдоль военных кораблей на Кронштадтском рейде. Позже мощи выставят в Кронштадтском соборе, где до 30 июля им смогут поклониться верующие.

Напомним, День Военно-морского флота отмечают в России 29 июля. Адмирал Фёдор Ушаков (1745−1817) командовал Черноморским флотом и русской эскадрой в Средиземном море. В последние годы жизни он посвятил себя молитве и помощи людям. В 2001 году был причислен к лику святых в чине праведного воина.

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