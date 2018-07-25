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Гострудинспектор Ямала оштрафован за волокиту

Общество

Чиновник не ответил на обращение гражданина в установленный законодательством срок

Гострудинспектор Ямала оштрафован за волокиту
Иллюстрация: Uriston.com
Штраф

Салехард, 25 июля 2018, 15:23 — REGNUM  На Ямале главный государственный инспектор труда оштрафован за волокиту. Он нарушил 30-дневный срок рассмотрения обращения гражданина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ответ на обращение гражданина от 20 марта 2018 был отправлен после многократных напоминаний лишь 3 мая. Хотя бланк ответа датирован 18 апреля.

Зампрокурора автономного округа внём представление главному гострудинспектору региона об устранении нарушений закона. В ведомстве была инициирована служебная проверка. А главного инспектора по труду ЯНАО по решенияю суда оштрафовали на пять тысяч рублей по ст.5.59 КоАП РФ («Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан»).

Ранее, в июне 2018 года, за аналогичный проступок был оштрафован начальник управления государственного жилищного фонда ЯНАО, который отвечал на обращения детей-сирот четыре месяца.

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