Американские пользователи обсуждают «бессмертного русского»

Вашингтон, , 15:20 — REGNUM Американских пользователей поразил трюк «бессмертного русского». На сайте Reddit обсуждают gif-изображение, на котором сталевар голыми руками трогает раскаленный жидкий металл и при этом не получает ожоги.

«Кто-нибудь вообще видел смерть русского?» — удивляется автор записи The_noble_milkman, который признал в герое видео жителя России.

Всего за сутки пост набрал более 54 тыс. одобрительных голосов и свыше 1,6 тыс. комментариев. Пользователи пытаются понять, как сталевар остался невредимым после такого трюка. Некоторые из них в шутку предположили, что мужчина — профессиональный актёр индийского кино.

«Он играет в болливудской версии фильма «Пощёчина», — написал Mattiboy.

Еще одно шуточное объяснение заключалось в том, что металлург полностью сделан из водки. При этом пользователи заключили, что узнать правду можно только в том случае, если ты русский. Однако вскоре в необычный поступок мужчины внесли ясность.

«Он намочил руки, прежде чем ударить по потоку металла», — объяснил DerWaechter.

На самом же деле на видео — не житель России, а армянский металлург Аркадий Мгдсян из Алаверди (северная часть Армении). Еще в 2016 году он опубликовал видеозапись с трюком на своём канале в YouTube. В комментариях к ролику Аркадий признался, что прежде чем хлопнуть по потоку раскаленного шлака, он намочил руку водой.

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