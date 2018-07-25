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В Бурятии во время учений отыскали космонавтов

Общество

Апогей учений — вызволение пострадавших космонавтов из капсулы

Улан-Удэ, 25 июля 2018, 15:07 — REGNUM  Более 100 специалистов из России и Монголии приняли участие в поисково-спасательных учениях, главной целью которых был поиск аппарата, который совершил условно-аварийную посадку в пригороде Улан-Удэ, сообщает 25 июля пресс-служба правительства Бурятии.

«Спасатели направляются к спускаемому аппарату, подносят спусколаз, вынимают аккуратно космонавтов, кладут на носилки, относят в палатку», — говорится в сообщении.

Руководство учением осуществлял заместитель руководителя Росавиации Александр Ведерников. В мероприятии также приняли участие парашютно-десантные группы и врачи Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА). В роли космонавтов выступили спасатели обеих стран — Дмитрий Безродный и Цэрэн-Очир. Отмечается, что за ходом учений наблюдали известные отечественные космонавты — дважды Герой СССР Владимир Джанибеков и Герой России Олег Котов.

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Военные учения
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