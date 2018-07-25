Собрания собственников жилья могут проводиться в виде конференции

Москва, , 16:51 — REGNUM Общие собрания собственников жилья в многоквартирных домах могут проводиться в виде конференции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля, соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении

Предусматривается возможность проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в виде конференции с участием делегатов, избираемых общим собранием на срок от 3 до 7 лет.

«Частить не стоит, зачем тогда вводить конференцию… Общие собрания могут проводиться раз в полгода», — отметил депутат Госдумы Александр Сидякин («Единая Россия»).

Общим собранием также определяется перечень вопросов, относящихся к компетенции общего собрания в виде конференции.

Как следует из поправок в Жилищный кодекс, если иное не установлено решением общего собрания, один делегат избирается от собственников жилых помещений, расположенных на одном этаже в подъезде МКД, а также один делегат от собственников нежилых помещений, общая площадь которых не меньше общей площади указанных жилых помещений.

При принятии решений на общем собрании в виде конференции каждый делегат обладает количеством голосов, принадлежащих избравшим такого делегата собственникам помещений.

Прописывается, что участник конференции обязан в индивидуальном порядке доводить информацию до доверяющих ему соседей.

В ходе дискуссии возник вопрос об ответственности делегата. Поправками предусмотрена процедура отзыва.