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Собрания собственников жилья могут проводиться в виде конференции

Общество

Делегаты избираются на срок до семи лет

Москва, 25 июля 2018, 16:51 — REGNUM  Общие собрания собственников жилья в многоквартирных домах могут проводиться в виде конференции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля, соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении

Предусматривается возможность проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в виде конференции с участием делегатов, избираемых общим собранием на срок от 3 до 7 лет.

«Частить не стоит, зачем тогда вводить конференцию… Общие собрания могут проводиться раз в полгода», — отметил депутат Госдумы Александр Сидякин («Единая Россия»).

Общим собранием также определяется перечень вопросов, относящихся к компетенции общего собрания в виде конференции.

Как следует из поправок в Жилищный кодекс, если иное не установлено решением общего собрания, один делегат избирается от собственников жилых помещений, расположенных на одном этаже в подъезде МКД, а также один делегат от собственников нежилых помещений, общая площадь которых не меньше общей площади указанных жилых помещений.

При принятии решений на общем собрании в виде конференции каждый делегат обладает количеством голосов, принадлежащих избравшим такого делегата собственникам помещений.

Прописывается, что участник конференции обязан в индивидуальном порядке доводить информацию до доверяющих ему соседей.

В ходе дискуссии возник вопрос об ответственности делегата. Поправками предусмотрена процедура отзыва.

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Регулирование в жилищно-коммунальной сфере
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