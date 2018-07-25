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«Плевком в глаз» гитарист Every Time I Die спас жизнь фанатке

Общество

Неизвестная женщина подошла к нему после одного из концертов

Вашингтон, 25 июля 2018, 14:56 — REGNUM  Гитарист американской метал-группы Every Time I Die Джордан Бакли, который плюнул во время концерта в одну из своих поклонниц, спас ей жизнь. Об этом сообщил сам музыкант на странице в соцсети Twitter.

По его словам, неизвестная женщина подошла к нему после одного из концертов и сказала, что как-то раз ей в глаз попало немного пива, которое участник Every Time I Die выплюнул на зрителей. Из-за боли в глазах девушка была вынуждена обратиться к медикам, которые своевременно обнаружили опухоль мозга, сказал музыкант со ссылкой на заявление девушки.

«Поход на наш концерт может спасти вам жизнь», — отметил Бакли.

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