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Во Владимире откроется Паспортный стол «Золотого кольца»

Общество

На очереди другие города

Во Владимире откроется Паспортный стол «Золотого кольца»
Иллюстрация: НОТ «Золотое кольцо»
Паспортный стол Золотого кольца в Ярославле

Ярославль, 25 июля 2018, 14:41 — REGNUM  31 июля во Владимире откроют офис Паспортного стола Золотого кольца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо».

Владимирский филиал Паспортного стола Золотого кольца откроют рядом с одним из туристических объектов города — с колесом обозрения «Небо 33».

Отрытие нашего филиала в таком крупном туристическом городе как Владимир позволит большему числу людей получить паспорт туриста Золотого кольца. В ближайшей перспективе — открытие офиса в Костроме. Мы так же прорабатываем планы создания филиалов в ярославских городах туристического маршрута — Ростове и Переславле», — сказала корреспонденту ИА REGNUM управляющая «Паспортным столом Золотого кольца» Юлия Смук.

В торжественном открытии офиса примут участие жители и гости города Владимира, туроператоры и отельеры Владимирской области, представители органов власти, Союза городов Золотого кольца.

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Развитие внутреннего туризма
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