Законопроект об управлении жилыми комплексами внесен в Госдуму

Москва, , 14:31 — REGNUM Законопроект о порядке управления жилыми комплексами внесла в Госдуму группа депутатов среди которых Александр Сидякин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Устанавливается порядок управления малоэтажными жилыми комплексами, под которыми понимается комплекс отдельно стоящих жилых домов, и (или) жилых домов блокированных, и (или) многоквартирных домов с количеством надземных этажей не более чем три (без учета мансардного этажа), возведенных на одном или нескольких земельных участках, образующих один или несколько элементов планировочной структуры.

Так, предполагается, что управление малоэтажным жилым комплексом может осуществляться тремя способами: непосредственно, если количество помещений в таком малоэтажном жилом комплексе не превышает 30, товариществом собственников жилья или управляющей организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению малоэтажными жилыми комплексами. Решение о выборе способа управления малоэтажным жилым комплексом принимают собственники помещений в таком комплексе.

Кроме того, предусматривается порядок определения общего имущества в малоэтажном жилом комплексе и правил по его содержанию, а также устанавливаются порядок проведения общих собраний в малоэтажных жилых комплексах, вопросы, рассмотрение которых относится к компетенции общего собрания, а также порядок голосования на таких общих собраниях.