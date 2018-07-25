Подозреваемый в убийстве девочки стажировался в отделе милиции Серпухова

Красногорск, , 14:30 — REGNUM Подозреваемый в убийстве пятилетней девочки в подмосковном городе Серпухов проходил стажировку в одном из территориальных пунктов милиции отдела милиции Серпуховского района с декабря 2008 года по май 2009 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области 25 июля.

«Однако испытательный срок не прошёл и на службу в органы внутренних дел принят не был», — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Как сообщало ИА REGNUM, тело пятилетнего ребёнка было обнаружено 23 июля около железнодорожного полотна в городе Серпухов. Тело ребёнка находилось в спортивной сумке. Последний раз девочку видели 22 июля на детской площадке. В настоящий момент следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего») в отношении подозреваемого, которым оказался местный житель 1990 года рождения.

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