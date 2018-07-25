64-летний пловец из Болгарии установил рекорд Гиннеса

София, , 14:24 — REGNUM В Книгу рекордов Гиннеса теперь будет занесён ещё один рекорд. Его установил болгарский пловец из города Петрич. 64-летний Яне Петков за три часа преодолел 3380 метров — в мешке, со связанными руками и ногами. Расстояние, которое проплыл рекордсмен в водах Охридского озера в Македонии, было измерено с использованием системы спутниковой навигации GPS.

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К заплыву «человек-амфибия» интенсивно готовился две недели. Как признался сам пловец, добиться успеха ему помогла, в том числе, заимствованная у йогов специальная техника дыхания.

Предыдущее достижение, зафиксированное в Книге рекордов, принадлежало индийцу Гопалу Карди. В 2013 году также со связанными руками и ногами проплыл в Индийском океане 3071 метр.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях два мировых рекорда Гиннеса установили гребцы из Ростовской области, «покорив» Чёрное море. Спортсмены преодолели 300 километров за 28 часов и 18 минут. Теперь фамилии гребцов фигурируют в «Самом быстром прохождении 100 км по открытой воде» и «Самом большом расстоянии, пройденном за 12 часов».