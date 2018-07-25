Соцсети поспорили о привилегиях худых и полных людей

Вашингтон, , 15:11 — REGNUM В сети началась новая волна споров на тему внешности. На этот раз пользователи Twitter поспорили о том, кто сталкивается с большим количеством трудностей — худые или полные девушки. Поводом для этого стала запись автора журналов Teen Vogue и Allure Коры Харрингтон о преимуществах, которыми обладают худые люди.

Специалист по нижнему белью отметила, что человек ощущает себя худым, пока другие считают его таковым. Кроме того, человек может убедиться в своей худобе, если в магазине он может найти подходящий размер. Харрингтон подчеркнула, что это привилегия худых людей.

Еще одно преимущество состоит в том, что никто не будет убеждать худого человека сбросить вес или не есть высококалорийные продукты. Например, печенье или мороженое.

«Никто не стонет и не закатывает глаза, когда им приходится сидеть рядом со мной в самолете или в автобусе. На самом деле никто не комментирует мое тело вообще. У меня есть возможность двигаться по жизни без людей, настаивающих на том, что мне нужно быть размером поменьше. Если вам не нужно об этом думать, это привилегия», — заключила Харрингтон.

Эти рассуждения завоевали настоящую популярность в социальной сети. Запись собрала порядка 22 тыс. лайков и около 5 тыс. ретвитов. Пользователи соглашаются с мнением эксперта и отмечают несправедливость общественных стандартов, заставляющих девушек чувствовать неполноценность и терпеть лишения.

«Как человек, который всегда боролся с лишним весом и имеет расстройство пищевого поведения, могу сказать, что комментарии о возможности покупать одежду — недальновидные. Привилегия людей в том, что они могут питаться на публике. Я редко это делаю с комфортом. Простые вещи могут быть невыносимыми», — призналась Miz Coexist.

Некоторые пользователи рассказывали, что всю жизнь имели лишний вес. Когда им удалось от него избавиться, появилось много новых возможностей, в том числе в выборе одежды.

Однако не все пользователи согласились с Норой. Например, ShoutyCassandra отметила, что не может купить одежду ни в одном стандартном магазине из-за своей худобы. Некоторые девушки признались, что имеют маленький размер груди и не могут найти подходящий бюстгальтер.

В ответ на такие комментарии пользователи попросили не уравнивать положение полных и худых людей, поскольку мир больше приспособлен к нуждам вторых.

«Людям с лишним весом приходится переплачивать за меньшее количество вариантов. Если вы можете поместиться в сиденье авиакомпании или какое-либо место в ресторане или в автобусе, у вас есть преимущество. Человек с избыточным весом его не имеет», — напомнила dr grump.

В сети в последнее время активно обсуждают проблему ущемления полных людей. Так, в мае пользователей Instagram возмутило, что разработчики мобильного приложения Pip Сam Photo Maker использовали фотографии моделей plus-size без их разрешения для рекламы своего продукта. Промо-ролик демонстрировал, как можно изменить пропорции тела на снимке, сделав его стройнее. В числе женщин, фотографии которых использовали для рекламы, оказалась американская plus-size модель Тесс Холидей. В своём Instagram она призвала подписчиков не позволять никому заставлять почувствовать себя так, словно им нужно изменить внешний вид или себя.

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