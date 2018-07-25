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Назарбаев поручил построить в Астане четвертый православный храм

Общество

Министр общественного развития Казахстана Дархан Калетаев встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Назарбаев поручил построить в Астане четвертый православный храм
Юон Константин Федорович. Купола и ласточки. 1921

Астана, 25 июля 2018, 14:12 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил построить в Астане четвертый православный храм, заявил министр общественного развития республики Дархан Калетаев на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе министерства общественного развития Казахстана.

По словам министра, власти республики решили вопрос о выделении православной церкви земельного участка под строительство храма. Калетаев также рассказал о законопроекте по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана переименовано в министерство общественного развития. В ведомстве посчитали, что название министерства не соответствует светскому характеру государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев переименовал министерство по делам религий

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Православие
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