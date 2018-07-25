Жара и загрязнение: Иль-де-Франс задыхается

Париж, , 14:08 — REGNUM Иль-де-Франс испытает «тепловой удар» до пятницы, 27 июля, что приведет к пику загрязнения, ограничениям движения в регионе и открытию прохладных комнат, сообщает агентство France Presse.

Пик жары придется на 25−26 июля. В среду днем, 25 июля, метеослужба Франция прогнозирует от 32 до 34 градусов тепла, и «это повышение температуры будет усиливаться до пятницы, 27 июля, причем в самое теплое время суток температура будет достигать 34−37 градусов».

В среду и четверг, 25−26 июля, правительство ввело ограничения на транспортные средства в Париже и пригороде. Эта мера касается неклассифицированных транспортных средств (большинство из которых зарегистрированы до 1997 года) и транспортных средств с отметкой Crit'Air 4 и 5. Эти меры дополняются ограничением скорости до 20 км/ч.