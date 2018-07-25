Продюсера Pussy Riot наказали за ношение полицейской формы

Москва, , 13:59 — REGNUM Продюсер панк-группы Pussy Riot Пётр Верзилов понёс наказание за незаконное ношение полицейской формы. Такое решение сегодня, 25 июля, вынес мировой суд, назначивший молодому человеку штраф в размере полутора тысячи рублей.

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При этом сам Верзилов свою вину не признал. Добавим, что нарушение статьи 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов» вменяется также трём участницам группы, задержанным за выходку на финале чемпионата мира по футболу.

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Опубликовано видео допроса Pussy Riot после финала ЧМ-2018

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля участники группы устроили скандал во время финала ЧМ-2018, выбежав на футбольное поле в полицейской форме. Все четверо были арестованы на 15 суток. Позднее Пётр Верзилов, Ольга Пахтусова, Вероника Никульшина и Ольга Курачева были признаны виновными в нарушении по статье 20.31 КоАП «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». 23 июля оставил всех задержанных под арестом.

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