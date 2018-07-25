В Москве надеются на успех системы «Мобильный избиратель»

Москва, , 13:48 — REGNUM Система «Мобильный избиратель» доказала свою востребованность и эффективность, считает член рабочей группы Московской городской избирательной комиссии по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы, сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц. Он отметил, что число граждан, которые ею воспользовались, превышает число тех, кто ранее пользовался открепительным удостоверением, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, 25 июля в столице заработала система «Мобильный избиратель» для голосования москвичей в день выборов мэра Москвы не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения.

По мнению Мельконьянца, для избирателей данный механизм является более удобным, так как для получения открепительного удостоверения не нужно выезжать в другой регион. Теперь всё делается удалённо, через интернет.

«Другой вопрос — это необходимость обеспечения контроля за выборами на загородных участках со стороны кандидатов, партий и общественных наблюдателей. Нельзя допустить, чтобы кто-то начал злоупотреблять этим новым инструментом», — подчеркнул он.

Мельконьянц добавил, что результаты использования системы загородного голосования станут понятны в ходе предстоящих выборов. Нужно будет выяснить, насколько адекватно была определена потребность избирателей в экстерриториальных участках и сколько из них в итоге к ним прикрепились. Для этого до начала процедуры голосования необходимо провести большую работу по информированию людей насчёт использования нового избирательного механизма.

«Уверен, что «Мобильный избиратель» будет обязательно применяться и в дальнейшем, так как уже практически полностью отменены открепительные удостоверения, и мы идём по пути развития экстерриториального голосования», — подчеркнул он.

Добавим, по словам члена рабочей группы Московской городской избирательной комиссии по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы, депутата Государственной думы РФ Сергея Шаргунова («КПРФ»), принципиальным моментом в решении открыть экстерриториальные участки является тотальный контроль, который должен быть организован за ходом голосования. Он напомнил, что направить своих наблюдателей на избирательные участки, в том числе и на загородные, смогут партии, которые не участвуют в этих выборах мэра и не выдвинули своих кандидатов.

«Чем больше наблюдателей будут следить за процессом голосования и подсчёта результатов, тем больше будет доверия к выборам со стороны избирателей, общества в целом», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования на выборах мэра Москвы 9 сентября в Московской области будет организовано 183 загородных избирательных участка, в Калужской — 16, в Тульской и Владимирской — по пять таких участков.

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