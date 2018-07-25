Чемпион СССР по вольной борьбе Вахтанг Балавадзе умер на 92 году жизни

Тбилиси, , 13:43 — REGNUM Пятикратный чемпион СССР по вольной борьбе Вахтанг Балавадзе умер в Тбилиси на 92 году жизни, сообщила 25 июля пресс-служба Федерация борьбы Грузии.

«За рыцарский стиль борьбы Вахтанга Балавадзе во Франции в свое время назвали «Профессором борьбы», а в Японии — «Чемпионом чемпионов», — говорится в сообщении.

Балавадзе родился в грузинском селе Ганири 20 ноября 1926 года. В 1951-м он окончил Институт Физкультуры Грузии, а в 1954-м — исторический факультет Тбилисского госуниверситета. За время спортивной карьеры он пять раз становился чемпионом СССР, дважды — чемпионом мира и получил бронзу на Олимпиаде 1956 года.

За большой вклад в развитие спорта Балавадзе удостоен золотого ордена Международной федерации борьбы (1997) и ордена Национального олимпийского комитета Грузии (2006).