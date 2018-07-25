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Чемпион СССР по вольной борьбе Вахтанг Балавадзе умер на 92 году жизни

Общество

За рыцарский стиль его называли «Профессором борьбы»

Чемпион СССР по вольной борьбе Вахтанг Балавадзе умер на 92 году жизни
Траурная свеча

Тбилиси, 25 июля 2018, 13:43 — REGNUM  Пятикратный чемпион СССР по вольной борьбе Вахтанг Балавадзе умер в Тбилиси на 92 году жизни, сообщила 25 июля пресс-служба Федерация борьбы Грузии.

«За рыцарский стиль борьбы Вахтанга Балавадзе во Франции в свое время назвали «Профессором борьбы», а в Японии — «Чемпионом чемпионов», — говорится в сообщении.

Балавадзе родился в грузинском селе Ганири 20 ноября 1926 года. В 1951-м он окончил Институт Физкультуры Грузии, а в 1954-м — исторический факультет Тбилисского госуниверситета. За время спортивной карьеры он пять раз становился чемпионом СССР, дважды — чемпионом мира и получил бронзу на Олимпиаде 1956 года.

За большой вклад в развитие спорта Балавадзе удостоен золотого ордена Международной федерации борьбы (1997) и ордена Национального олимпийского комитета Грузии (2006).

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