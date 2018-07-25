Васильев предупредил, что не даст красть у больных и детей Дагестана

Махачкала, , 13:42 — REGNUM Факты незаконной передачи земель, которые принадлежали детским оздоровительным лагерям, будут проверены и виновные наказаны. Так прокомментировал врио главы республики Владимир Васильев информацию об отчуждении участков выделенных под оздоровительные детские лагеря, прозвучавшую на еженедельном совещании 23 июля.

Врио главы Дагестана назвал ситуацию, когда воруют у детей или больных, постыдной, а людей, которые совершают такие поступки, бессовестными, напомнив, что им придется отвечать не только перед законом, но и на Высшем суде.

«У детей украли земли наши с вами коллеги в прошлом! Ну за это же наказание наступает, и перед Всевышним тоже», — приводит слова Васильева РИА «Дагестан».

Руководитель республики предупредил всех, «кто коснется здоровья людей, больных, лекарств, детей, детского отдыха», что он не советует этого делать.

«Достанем везде и заставим все вернуть, как минимум!» — цитирует врио главы региона его пресс-служба.

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