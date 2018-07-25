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В Узбекистане откроется филиал ВГИК

Общество

Филиал заработает с 2020/2021 учебного года

Ташкент, 25 июля 2018, 13:36 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, направленное на развитие национальной киноиндустрии и повышение её конкурентоспособности на рынке, сообщает 24 июля агентство УзА.

Одной из мер, направленных на решение проблем в области кинематографа, является открытие с 2020/2021 учебного года в Ташкенте филиала Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК). Кроме этого, отличившиеся выпускники Государственного института искусства и культуры Узбекистана будут направлены на обучение во ВГИК.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года кинотеатры в Узбекистане будут обязаны показывать не менее двух отечественных художественных фильмов в сутки.

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Кинематограф
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