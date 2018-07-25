В Узбекистане откроется филиал ВГИК

Ташкент, , 13:36 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, направленное на развитие национальной киноиндустрии и повышение её конкурентоспособности на рынке, сообщает 24 июля агентство УзА.

Одной из мер, направленных на решение проблем в области кинематографа, является открытие с 2020/2021 учебного года в Ташкенте филиала Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК). Кроме этого, отличившиеся выпускники Государственного института искусства и культуры Узбекистана будут направлены на обучение во ВГИК.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года кинотеатры в Узбекистане будут обязаны показывать не менее двух отечественных художественных фильмов в сутки.